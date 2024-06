Omdat voorzitter Marc Van den Bussche niet in het land is, leidt burgemeester Bram Degrieck van De Panne deze bijzondere politieraad. De raadsleden krijgen er toelichting over het dossier rond beveiligingscamera's tegen mensensmokkel, omdat het onderzoek wellicht daarover gaat. Zo blijkt uit de toelichting dat de Britten de camera's, die zo'n 1,8 miljoen euro kostten, betaald hebben. Dat is zo opgenomen in de open boekhouding van de politiezone.

Doordat de camera's in het kader van het onderzoek weggehaald werden, is er voorlopig geen camerazicht meer op zee. Daardoor is de strijd tegen mensensmokkelaars er opnieuw moeilijker op geworden.

Op de zitting benadrukt de politiezone dat er nog niemand verhoord is, of in verdenking gesteld is. Ook voor de leden van de politieraad blijft het onderzoek dus onduidelijk.