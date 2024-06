In die omstandigheden werd het politiecollege van de politiezone Westkust woensdagochtend met spoed samengeroepen om het cameradossier te bespreken. De proefopstelling van het bewuste camerasysteem kadert in de strijd tegen mensensmokkel en transmigratie en werd integraal bekostigd door de UK Border Force. Dit zou volgens de politie in alle openbaarheid en na bemiddeling door de gouverneur gebeurd zijn. "Van een aanbesteding is aldus geen sprake. De burgemeesters behouden hun volle vertrouwen in de korpschef Nicholas Paelinck en twijfelen niet aan diens integriteit noch aan de integriteit van de burgemeester van De Panne."