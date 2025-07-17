20°C
Nieuws
Ieper

Poli­tie waar­schuwt voor dief­stal­len uit onge­slo­ten wagens voor de deur

Inbraak wervik

Illustratiefoto

In verschillende wijken in de regio Ieper zijn de voorbije dagen diefstallen gepleegd uit voertuigen. De politie roept bestuurders op om hun wagen altijd zorgvuldig af te sluiten en alert te zijn voor verdachte situaties.

De politie Arro Ieper waarschuwt voor een reeks diefstallen uit wagens in de regio. In meerdere gevallen stond het voertuig ongesloten op de oprit en konden daders eenvoudig waardevolle spullen meenemen.

“Controleer altijd of je wagen slotvast is, ook al staat die vlak voor je deur,” benadrukt de politie.

'Alert zijn en politie bellen bij verdachte situaties'

De politie vraagt ook om aandachtig te zijn voor verdachte gedragingen in de buurt. Het gaat onder meer om voertuigen, vaak met Franse nummerplaten, die traag door woonwijken rijden, onbekenden die foto’s nemen of personen die opvallend blijven rondhangen.

“Als je zoiets ziet, noteer dan zeker de nummerplaat en verwittig ons zo snel mogelijk via het nummer 057/230.500,” klinkt het. “Zelfs een gedeeltelijke nummerplaat kan ons onderzoek vooruithelpen.”

De politie herinnert eraan dat inwoners best geen waardevolle spullen zichtbaar in de auto achterlaten.

Bericht op Facebook van Politie Arro Ieper:

Inbraak politie facebook
Redactie
Diefstal Inbraak Inbraakpreventie

