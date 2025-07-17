De politie Arro Ieper waarschuwt voor een reeks diefstallen uit wagens in de regio. In meerdere gevallen stond het voertuig ongesloten op de oprit en konden daders eenvoudig waardevolle spullen meenemen.

“Controleer altijd of je wagen slotvast is, ook al staat die vlak voor je deur,” benadrukt de politie.