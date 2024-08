Via de website van PZ Vlas zullen de (vermoedelijk gestolen) items zo snel mogelijk getoond worden, zodat de eigenaars er om kunnen komen. Wie afgelopen nacht in die buurt ook slachtoffer werd van diefstal uit zijn auto, kan zich melden via het telefoonnummer 1701.

De politie raadt aan om de auto te sluiten, ook overdag. "Laat nooit kostbare zaken in het zicht liggen. Beter nog: neem ze altijd mee", klinkt het.