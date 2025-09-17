7°C
Nieuws
Oostende

Poli­tie Oos­ten­de arres­teert dea­ler tij­dens drugscontrole

Drugs Oostende

De politie van Oostende heeft een drugsdealer op heterdaad gearresteerd tijdens een controleactie rond drugsoverlast. Bij een huiszoeking vond de politie extra drugs en cash geld.

De actie vond plaats in de omgeving van verschillende parken en pleinen. In totaal controleerde de politie 18 personen en 2 voertuigen. Dat leidde onder meer tot drie processen-verbaal voor drugsbezit en één voor illegale wapendracht.

Huiszoeking

Tijdens de controles merkte de politie een drugdeal op. Zowel dealer als klant werden meteen staande gehouden. De dealer werd gearresteerd, waarna een huiszoeking volgde. Daar nam de politie ruim 380 gram cannabis, meer dan 60 gram hasj en een aanzienlijke som cash geld in beslag.

De politie benadrukt dat ze blijft inzetten op zichtbare aanwezigheid en gerichte acties tegen drugscriminaliteit. “De aanpak van drugs en de overlast die ermee gepaard gaat, blijft voor ons een duidelijke prioriteit,” klinkt het.

De redactie
Drugs

