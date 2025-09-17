Tijdens de controles merkte de politie een drugdeal op. Zowel dealer als klant werden meteen staande gehouden. De dealer werd gearresteerd, waarna een huiszoeking volgde. Daar nam de politie ruim 380 gram cannabis, meer dan 60 gram hasj en een aanzienlijke som cash geld in beslag.

De politie benadrukt dat ze blijft inzetten op zichtbare aanwezigheid en gerichte acties tegen drugscriminaliteit. “De aanpak van drugs en de overlast die ermee gepaard gaat, blijft voor ons een duidelijke prioriteit,” klinkt het.