Net voor haar verdwijning werd er nog geld afgehaald met Hildes bankkaart. Hilde Haers is 1m60 lang, heeft blond haar en spreekt Nederlands. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een witte trui met rits, en een zwarte jas met een witte voering met zwarte accenten.

Indien u meer weet over de verdwijning van Hilde Haers, of haar gesproken heeft in de periode van haar verdwijning, neem dan zeker contact op met de politie. De speurders zijn ook op zoek naar mensen die de bankkaart of het gsm-toestel van Hilde hebben gevonden. Het gaat om een zwarte Samsung Galaxy S7.

U kan contact opnemen via opsporingen@police.belgium.eu.