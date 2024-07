De organisatie wil vooral de crisispleegzorg in de kijker zetten, want daar is het tekort aan gezinnen groot. "In 2023 kregen we 1.121 aanmeldingen voor crisispleegzorg. 744 van deze vragen moesten we onbeantwoord laten", zegt coördinator Jeroen Vandenbussche. "Deze kinderen kwamen terecht in een leefgroep, ziekenhuis of een andere, minder aangewezen, tijdelijke oplossing. Dat is allesbehalve ideaal."