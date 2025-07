In de provincie West-Vlaanderen zijn er 1.584 pleeggezinnen die kinderen een warme thuis geven. “Pleegouders maken elke dag het verschil voor duizenden pleegkinderen over heel Vlaanderen. Net daarom is het zo belangrijk dat we pleegouders voldoende ondersteunen, met ouderschapsverlof”, zeggen Vooruit parlementsleden Axel Weydts en Nawal Maghroud. “Dit kan heel wat mensen net dat extra duwtje in de rug geven om pleegouder te worden. Vooruit strijdt al jaren voor ouderschapsverlof voor pleegouders. En vandaag is het er eindelijk.”