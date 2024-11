Gino en Ingrid uit Wingene zorgen al meer dan een jaar voor een meisje van twee. Ze kwam in dit pleeggezin terecht als ze tien maanden oud was. Gino Van Riebeke en Ingrid Raes – Pleegouders: “Gino heeft twee grote kinderen die afgestudeerd zijn en werken. Waardoor er een kamer vrijkwam in ons huis. Ofwel zou dat een bibliotheek worden voor mij. Ofwel dachten we: we hebben plaats in ons hart en plaats in ons huis en we kunnen een kans geven aan een kindje dat normaal geen kansen zou krijgen.”