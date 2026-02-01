11°C
Pleeggezinnen moeten beter worden ondersteund en begeleid. Dat zegt Pleegzorg West-Vlaanderen. Onze provincie telt zo’n 1.600 pleeggezinnen die tijdelijk kinderen opvangen met een moeilijke thuissituatie. Maar de dienst trekt aan de alarmbel. De druk neemt toe door steeds complexere dossiers die extra professionele ondersteuning vragen.

Pleegzorg West-Vlaanderen toont vandaag enkele politici waarmee ze elke dag bezig zijn. Een noodkreet want de dienst staat onder druk. Dries Verdonck, Pleegzorg West-Vlaanderen: “We hebben vooral de boodschap gegeven: er zijn zoveel gezinnen vandaag de dag die het onderste uit de kan halen om een goede thuis te geven aan heel wat pleegkinderen. Maar we willen benadrukken dat die kinderen ook effectief goed ondersteund moeten worden.”

De vele complexe dossiers maken dat er meer nood is aan gespecialiseerde ondersteuning. Daar hebben Kris Declercq, Eva Ryde, Nawal Maghroud en Jeremie Vaneeckhout begrip voor. In de bijhorende video hoort u hun reacties.

Andy Debo

andy.debo@focus-wtv.be

Andy Debo
Welzijn Pleegzorg

