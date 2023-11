Tamara en Pepijn uit Jabbeke vangen een jongen van acht jaar op, die als vluchteling in ons land aangekomen is. De ouders van de jongen verblijven nog in oorlogsgebied. "Eigenlijk zijn we in dat avontuur gestapt zonder veel verwachtingen. Toen we ermee startten, wisten we niets over onze pleegzoon."

Momenteel logeren 150 niet begeleide minderjarige vluchtelingen bij een West-Vlaamse pleeggezin. En dat zorgt voor hen vooral voor een warm nest. "Een veilig nest vooral", zeggen Tamara en Pepijn. "We wilden altijd een derde kindje, maar hebben dan gekozen om pleegouders te worden."