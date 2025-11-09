Lisanne (schuilnaam) is intussen een vlotte meid van 10 jaar. Nelle Devisscher, Pleegzorg Vlaanderen: "Mensen denken heel vaak: ‘een pleegkind, waarom kan dat niet bij z’n eigen ouders blijven? Is het dan het kind zelf dat problemen heeft?’ Maar in de meeste gevallen gaat het om allerlei problemen in de thuissituatie, en dat is dan helemaal niet gelinkt aan het kind zelf."

Niet iedereen heeft zoveel geluk als Lisanne. Op dit moment wachten er nog zo’n 400 kinderen in West-Vlaanderen op een warm pleeggezin. "Ik denk dat als je een klein verschil kan maken in het leven van een kind, dat dat heel veel voldoening kan geven.

