Week van de Pleeg­zorg: in West-Vlaan­de­ren van­gen 1.700 gezin­nen pleeg­kin­de­ren op

Pleegzorg

Het is deze week de Week van de Pleegzorg, en daarin wordt extra aandacht gevraagd voor de vele kinderen die wachten op een plekje in een warm pleeggezin. In West-Vlaanderen zijn dat er zo’n 400. We gingen langs bij Veronique, een alleenstaande mama die al negen jaar een meisje opvangt.

Het gezin van Veronique is een van de 1.700 pleeggezinnen in onze provincie. Negen jaar geleden stelde ze haar huis en hart open voor een meisje van 16 maanden dat niet langer bij haar eigen ouders kon blijven. Veronique Coene: "Dat is heel vlot gegaan. Het enigste was: ze is op heel korte tijd toegekomen. Ik heb de vrijdag telefoon gekregen en de week erna was ze er al. Dus ik had op dat moment nog niets, maar ondertussen is het huis gevuld met kinderspullen en zijn het eigenlijk de andere (biologisch eigen, red.) kindjes die het later overgenomen hebben."

Vooroordelen

Lisanne (schuilnaam) is intussen een vlotte meid van 10 jaar. Nelle Devisscher, Pleegzorg Vlaanderen: "Mensen denken heel vaak: ‘een pleegkind, waarom kan dat niet bij z’n eigen ouders blijven? Is het dan het kind zelf dat problemen heeft?’ Maar in de meeste gevallen gaat het om allerlei problemen in de thuissituatie, en dat is dan helemaal niet gelinkt aan het kind zelf."

Niet iedereen heeft zoveel geluk als Lisanne. Op dit moment wachten er nog zo’n 400 kinderen in West-Vlaanderen op een warm pleeggezin. "Ik denk dat als je een klein verschil kan maken in het leven van een kind, dat dat heel veel voldoening kan geven.

"﻿Ik denk dat als je een klein verschil kan maken in het leven van een kind, dat dat heel veel voldoening kan geven."
﻿

Nelle Devisscher
