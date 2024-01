Nu de Vlaamse regering er voor kiest om voor de opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk een nieuw stuk kanaal te graven zijn bewoners ongerust over hun woning. Sommigen, zoals Annick Rubrecht, vrezen zelfs dat hun woning zal moeten wijken.

“Wij waren net naar de bank gegaan om geld te lenen om ons huis helemaal te veranderen: ramen, deuren, nieuwe keuken. Hopelijk verandert het nog en kunnen we hier blijven wonen. Dat is alles wat ik vraag, want het doet me heel veel pijn”, vertelt Annick.