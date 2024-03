Een nieuwe duinengordel zou hier en daar van op de dijk wel het zicht op de zee ontnemen. Vervelend, maar de grootste prioriteit is dat we beschermd zijn. Middelkerke heeft in Westende al een combinatie uitgevoerd: een nieuwe, hogere en bredere dijk met een nieuwe duinengordel, een project van 18 miljoen euro. Jean-Marie Dedecker, burgemeester Middelkerke: "De zee stijgt hier in dit land met 1,86 millimeter op jaarbasis. We zijn

nog voor een tijdje zoet, maar ik denk dat de voorzienigheid belangrijker is en een gealarmeerd man is er twee waard.

Voor de zeehavens bestaan de oplossingen uit een stormvloedkering, zoals die nu gebouwd wordt in Nieuwpoort, of een sluizencomplex. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 26 april en iedereen kan zijn opmerkingen doorgeven. Er komen nog infomomenten in de andere kustgemeenten.