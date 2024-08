Oppositieraadslid en lijsttrekker CD&V-8480 Frederiek Vermeulen: "Waar we het mee eens zijn, meerderheid en oppositie, is dat de dorpskern van Ichtegem moet worden aangepakt. We hebben nood aan een echt masterplan met visie. Wat zien we vandaag en dat bevestigt de gouverneur. Er ligt geen visie voor. Er is geen ondersteunend materiaal Er is geen masterplan en we kunnen hier niet mee doorgaan."

Bij burgemeester Lieven Cobbaert klinkt het anders. Het plan om de dorpskom in Ichtegem aan te pakken is concreet. Er was al een bevraging bij de bevolking en een studiebureau tekende het uit.

"We zijn daarmee naar de gemeenteraad gegaan en één bepaalde oppositepartij CD&V, die sowieso niet voor de dorpskernvernieuwing was, is daarmee naar de gouverneur gestapt omdat wij het woord 'masterplan' hebben gebruikt. Het woord 'masterplan' behelst een aantal specifieke stedenbouwkundige voorschriften en voorwaarden waaraan in het plan inderdaad niet aan was voldaan."



Met de terminologie was het bestuur dus onzorgvuldig. In de komende legislatuur wil Cobbaert, als de kiezer dat toelaat, doorgaan met het plan. Er was in Ichtegem ook nauwelijks kritiek op.



Maar CD&V ziet het anders." We moeten terug naar de tekentafel", zegt Frederiek Vermeulen.

Ook de leegstaande kerk en een toekomst voor de horeca moeten mee genomen worden in het plan.