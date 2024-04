De plannen voor de dorpskernvernieuwing in Ichtegem lopen al een tijdje. Met de goedkeuring door de gemeenteraad valt het dossier in een definitieve plooi.



“We kozen voor gecentraliseerde vergroening in het hart van de dorpskern waarbij de markt en de omgeving rond het KSA-heem omgevormd worden tot een groene long in het centrum van de gemeente”, zegt burgemeester Lieven Cobbaert. “Daarbij creëren we ook extra groene parkeergelegenheid door het maken van een nieuwe doorsteek van de Koekelarestraat richting de markt en ten zuiden van de kerk”.