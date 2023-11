Piet Hardeman ijverde zijn hele leven voor meer natuur en zachte recreatie in de Westhoek. Dankzij hem kan je dagelijks genieten van 600 kilometer aan GR-wandelpaden in West-Vlaanderen. Hij ontwierp ook de bekende Tweebergenwandelroute en het Stiltepad in Heuvelland. Vanaf nu kan je tijdens één van je wandelingen dus ook even stilvallen op ‘de bank van Piet’!

Voor de inrichting van de herdenkingsplaats bundelden een aantal verenigingen de krachten: Grote Routepaden West-Vlaanderen, Trage Wegen, Stichting/Foundation Marguerite Yourcenar, Musée Marguerite Yourcenar, Natuurpunt De Bron en Gemeente Heuvelland.