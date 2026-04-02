Inktvisachtigen, zoals de pijlinktvis, de zeekat en de octopus, zijn steeds populairder in en rond de Belgische wateren. In 2024 werd ruim 3.000 ton inktvis aangeleverd in het Vlaamse Gewest. De inktvis was daarmee de meest gevangen vissoort, net als in 2023. Opvallend genoeg bestaan er vandaag geen quota (regels die bepalen hoeveel er maximaal van een bepaalde soort gevangen mag worden, red.) voor de inktvis in onze wateren.

"Vroeger waren de aantallen veel lager en werd inktvis niet echt gericht gevangen", legt Sarah Tilkin van Natuurpunt uit. "Maar door de klimaatverandering trekken veel soorten steeds meer noordwaarts." Daardoor worden vissoorten als de pijlinktvis en de zeekat de laatste jaren steeds vaker voor de Belgische kust aangetroffen.

Te weinig inktvissen

Vandaag mogen vissers in de Noordzee dus zoveel inktvis vangen als ze willen. Natuurpunt vreest echter dat het behoud van de soort daarmee in het gedrang komt. "Het ene jaar zijn de vangsten een stuk beter dan het andere, maar wetenschappers hebben nog niet goed kunnen vaststellen hoe dat komt", zegt Tilkin. "Het gevaar is dus dat we plots te weinig inktvissen overhouden om de populatie in stand te houden."

Voor 'traditionele' soorten als kabeljauw, schol, makreel en tong bestaan al jarenlang vangstquota, en Natuurpunt wil nu dat die ook voor de inktvis worden ingevoerd. De BFPO (Belgian Fisheries Producers Organisation, de vroegere Rederscentrale, red.), die de Belgische vissers vertegenwoordigt, staat voorlopig echter nog op de rem.

"Er bestaan op dit moment nog te weinig wetenschappelijke gegevens over de inktvis om al quota te kunnen toepassen", zegt directeur Emiel Brouckaert. "Voor de traditionele soorten worden die al sinds de jaren 70 verzameld, maar voor de inktvis bestaan enkel de cijfers die wij de voorbije jaren hebben aangeleverd."