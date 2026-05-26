Peter Dedul­len uit Gul­le­gem is Bel­gisch kam­pi­oen manillen

Winnaar bk manillen

Peter Dedullen uit Gullegem mag zich Belgisch kampioen manillen noemen. Hij haalde het zaterdag in Ingelmunster, waar zo’n 400 kaarters uit het hele land deelnamen aan het Belgisch Kampioenschap Manillen.

De kaarten zijn geschud en de punten zijn geteld. Na een spannende kaartdag kwam Peter Dedullen als winnaar uit de bus. Met een score van 34/1189 kroonde hij zich tot Belgisch kampioen.

Op de tweede plaats eindigde G. Van Gool met 32/1396 punten. A. Beernaert werd derde met 32/1317 punten en G. Parrein vervolledigde de top vier met 32/1256 punten.

400 kaarters strijden in Ingelmunster om Belgische titel manillen

Beste club

Naast de individuele titel was er ook een clubklassement. Daarin ging de overwinning naar De Hartjesvrienden. Recht Voor Allen 2 werd tweede, Club Pompierke derde en OKRA Nieuwkerke vierde.

Later dit jaar volgt nog een grotere afspraak voor de manillers. In oktober wordt in Blankenberge het wereldkampioenschap manillen georganiseerd.

Axel Ballekens

