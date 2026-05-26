De kaarten zijn geschud en de punten zijn geteld. Na een spannende kaartdag kwam Peter Dedullen als winnaar uit de bus. Met een score van 34/1189 kroonde hij zich tot Belgisch kampioen.

Op de tweede plaats eindigde G. Van Gool met 32/1396 punten. A. Beernaert werd derde met 32/1317 punten en G. Parrein vervolledigde de top vier met 32/1256 punten.