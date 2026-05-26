400 kaar­ters strij­den in Ingel­mun­ster om Bel­gi­sche titel manillen

In Ingelmunster zijn vandaag 400 kaarters uit het hele land samengekomen voor het Belgisch Kampioenschap Manillen. Voor de meeste deelnemers draait het vooral om ontspanning en vriendschap, maar voor wie kans maakt op de titel, wordt het menens.

Met een luide toeter gaat elke nieuwe ronde van start. Normaal speel je manillen in duo’s, maar op het Belgisch Kampioenschap verloopt dat anders. Elke ronde schuiven de spelers door en zitten ze met andere mensen aan tafel. Wie na vier rondes de hoogste score heeft, mag zich Belgisch kampioen noemen.

Bij sommige deelnemers leeft de hoop op een topresultaat. “Of ik op weg ben om Belgisch kampioen te worden? Dat weet ik nog niet”, zegt Nathalie Cailliez uit Pittem. “Maar het zit er nog in.”

Kaartmicrobe

Voor veel kaarters is het kampioenschap vooral een gezellige dag onder liefhebbers. Al kan een hele dag kaarten voor buitenstaanders misschien lang lijken.

“Als je gebeten bent door de microbe, kun je een hele dag kaarten en ben je het ’s avonds nog niet beu. Van mij mag dat elk weekend zijn.”

Eva Maes uit Torhout

Ook Rony Van Ass uit Brugge steekt zijn liefde voor het spel niet onder stoelen of banken. “Ik ben een beetje verslaafd aan manillen. Ik speel thuis ook tegen de computer. Het gebeurt dat ik ’s nachts wakker word en nog een spelletje speel.”

Gemoedelijk spel

Toch is manillen niet altijd alleen maar ontspanning. Zeker wanneer er een titel op het spel staat, kan de spanning oplopen.

“Ik heb al van alles meegemaakt”, zegt Freddy Verhuyzen van de kaartersfederatie IWWA. “Vroeger heb ik zelfs al eens security nodig gehad. In mijn vijftien jaar zijn er ook al twee mensen naar het ziekenhuis afgevoerd.”

In Ingelmunster blijft het vandaag gelukkig rustig, al moeten de scheidsrechters af en toe tussenbeide komen. Eén van hen is schepen van Sport Jan Rosseel. “Er zijn gelukkig nog geen vechtende partijen. We hebben nog niemand moeten buitenzetten. Het is allemaal rustig.”

Grote organisatie

Voor Ingelmunster is het Belgisch Kampioenschap Manillen een mooie opsteker, maar ook een stevige organisatie. “Het is vooral een investering om mensen te vinden die willen meehelpen”, zegt eerste schepen Trui Lambrecht. “Gelukkig hebben we veel vrijwilligers gevonden. Er zijn een vijftigtal medewerkers.”

In oktober volgt nog het wereldkampioenschap manillen in Blankenberge.

Axel Ballekens

