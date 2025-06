Ook de burgemeester Dirk De fauw van Brugge en Joachim Coens zijn er bij. Beiden zijn ze lid van 'Mayors for Peace'. Want ook steden als Brugge en Damme is het belangrijk om tot vrede te komen. “Uiteraard is het voor een burgemeester niet altijd makkelijk om te stellen dat wij nu zullen ijveren voor vrede in, ik zeg maar, Palestina of Oost-Congo. Het is meer symbolisch dat wij dat doen. Politiek hebben we daar weinig macht in, alhoewel we uiteraard ook onze stem verheffen naar een federale overheid, die op zijn beurt de Europese overheid en de internationale gemeenschap moet duidelijk maken dat de Brugse bevolking vrede wenst, overal,” zegt Dirk De fauw.

De Peace Boat trekt straks opnieuw verder. Volgende halte: Hamburg.