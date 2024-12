In het distributiecentrum in Roeselare is de kerststorm intussen al wat gaan liggen. Mathieu Goedefroy, woordvoerder Bpost: “Alle pakjes, alle last-minute kerstaankopen, verdelen we hier elke dag met een 90-tal postbodes. In een normale periode spreken wij hier van een 3.000-tal pakjes per dag, maar de voorbije weken steeg dat tot 6.000 pakjes per dag.