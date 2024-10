De overvaller droeg een blauwe muts, een zonnebril en had het mes in een zak van de Action zitten. De politie is een onderzoek gestart. Marinka was tien minuten na het ongewenst bezoek al ter plaatse. Ze denkt niet dat het om een professionele overvaller gaat.

"Hij twijfelde ook, waarschijnlijk was hij dat niet gewoon. Hij was nogal twijfelachtig. Hij had het ook direct door dat er een betaalautomaat stond. Daardoor denk ik dat hij geen klant was van ons. We dachten dat hij van de bus kwam, hij is te voet in de richting van Zandvoorde gelopen."

De overvaller sprak Nederlands met een accent. Er vielen gelukkig geen slachtoffers. Zes jaar geleden raakte wél een verkoopster gewond, nadat ze werd neergestoken in een andere filiaal van de bakkerij in Torhout.