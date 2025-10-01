Toen het slachtoffer naar buiten vluchtte, nam de overvaller de benen met de kassa. Twee getuigen probeerden hem nog te achtervolgen, tot de twintiger hen eveneens bedreigde met zijn wapen. De kassa werd aangetroffen in de buurt van de woning van zijn vader.

Enkelband doorgeknipt

Uiteindelijk kon N. opgepakt worden in het ziekenhuis, waar hij aan de dialyse moest. Door zijn medische toestand werd de jongeman snel onder elektronisch toezicht geplaatst. Half januari knipte hij die enkelband echter door, waardoor de beklaagde nu toch weer in de gevangenis verblijft.

Moeilijke familiale situatie

De verdediging legde uit dat N. in Senegal zonder nieren geboren werd, waarna hij met zijn ouders naar België verhuisde. Volgens meester Aline Claus ligt zijn moeilijke familiale situatie aan de basis van de feiten. "Hij heeft geen vangnet, maar met de nodige sturing kan het nog goed komen", klonk het. Naar eigen zeggen weet N. zelf niet goed waarom hij de feiten pleegde. Op zijn proces kon hij door zijn dialyse niet aanwezig zijn. De verdediging stelde tevergeefs een straf met uitstel voor, gekoppeld aan voorwaarden.

De rechter veroordeelde E.N. uiteindelijk tot vier jaar gevangenisstraf, waarvan een jaar met uitstel. De beklaagde moet ook een boete van 800 euro en een voorlopige schadevergoeding van 2.000 euro betalen.

Sneukelmondje gaat dicht

De uitbaatster van Sneukelmondje laat op Facebook weten dat de zaak eind maart sluit. “Vandaag moet ik met pijn in het hart meedelen dat ik heb besloten om Sneukelmondje te sluiten. Dit is voor ons zonder twijfel een hele moeilijke beslissing geweest. Het loslaten van mijn droom valt enorm zwaar. Maar dit is voor mij op dit moment de beste beslissing.”