Poli­tie houdt klop­jacht naar gewa­pen­de over­val­ler in Ardooie

T Krantje

© Google Maps

Deze ochtend zijn in het centrum van Ardooie twee winkels kort na elkaar overvallen. De politie is een grootschalige klopjacht gestart en roept inwoners en handelaars op waakzaam te blijven.

Rond 9.30 uur drong een gewapende man krantenwinkel 't Krantje op het Polenplein binnen. Een uur later pleegde dezelfde dader een overval op het Sneukelmondje in de Kortrijksestraat. Bij de incidenten zouden de uitbaatsters zijn geslagen en geld gestolen zijn. 

Politiezones Regio Tielt, 't Houtsche en RIHO stellen alles in het werk op de dader te vatten. Daarvoor zet de politie onder meer een droneteam en een speurhond in. Handelaars in de buurt ontvingen intussen een BE-Alert en een mail met de beschrijving van de dader en de oproep tot alertheid. Ook de gemeente Ardooie verspreidde de oproep via haar Facebookpagina. 

De verdachte is gekleed in zwarte kleding (een zwarte trui met kap en een zwarte trainingsbroek) en witte sneakers. Hij heeft een donkere huidskleur. Wie informatie heeft, wordt gevraagd onmiddellijk contact op te nemen met het noodnummer 101.

