Rond 9.30 uur drong een gewapende man krantenwinkel 't Krantje op het Polenplein binnen. Een uur later pleegde dezelfde dader een overval op het Sneukelmondje in de Kortrijksestraat. Bij de incidenten zouden de uitbaatsters zijn geslagen en geld gestolen zijn.

Politiezones Regio Tielt, 't Houtsche en RIHO stellen alles in het werk op de dader te vatten. Daarvoor zet de politie onder meer een droneteam en een speurhond in. Handelaars in de buurt ontvingen intussen een BE-Alert en een mail met de beschrijving van de dader en de oproep tot alertheid. Ook de gemeente Ardooie verspreidde de oproep via haar Facebookpagina.

