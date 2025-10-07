Aanmelden
De Haan Knokke-Heist

Juwe­lier in De Haan opnieuw overvallen

Rubrecht

Het parket onderzoekt een overval op een juwelier in De Haan. Hoeveel verdachten er zijn is nog niet duidelijk, maar de buit is wel miniem.

De diefstal vond vanmorgen plaats bij een juwelier in de Driftweg, die eerder al het slachtoffer was van overvallen. De vorige keer was nog maar een paar maanden geleden.  Toen was er een buit met een waarde van 500.000 euro. 

En in Knokke-Heist is de politie op zoek naar een man die vanmorgen mogelijk een overval wou plegen op een  juwelierszaak in de Lippenslaan. De man stond voor de vitrine met een voorhamer, maar ging op de vlucht. Mogelijk is er een link met andere feiten.

Juwelen illustratiefoto
