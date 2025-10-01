De politie van Bredene/De Haan startte meteen een onderzoek. Nog dezelfde dag kon een verdachte worden opgepakt in een hotel in Brugge. In zijn wagen vonden speurders inbrekersmateriaal en een deel van de buit terug, goed voor een waarde van zo’n 500.000 euro.



Het parket van West-Vlaanderen vorderde de onderzoeksrechter voor diefstal en bendevorming. De raadkamer in Brugge bevestigde vandaag de aanhouding van de man. Het onderzoek wordt verdergezet onder leiding van de onderzoeksrechter.