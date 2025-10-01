Illustratiefoto
Een 32-jarige Nederlander is aangehouden na een spectaculaire inbraak in een juwelierszaak in De Haan. De man werd kort na de feiten opgepakt in een hotel in Brugge. Hij blijft minstens een maand in de cel.
In de nacht van 30 september op 1 oktober werd ingebroken in de juwelierszaak. De daders gingen opvallend professioneel te werk: ze konden het inbraakwerend rolluik snel en vakkundig openbreken. Ondanks het afgaande alarm gingen ze er met een aanzienlijke buit vandoor en vluchtten met een voertuig met gestolen nummerplaten.
Buit: zo'n 500.000 euro
De politie van Bredene/De Haan startte meteen een onderzoek. Nog dezelfde dag kon een verdachte worden opgepakt in een hotel in Brugge. In zijn wagen vonden speurders inbrekersmateriaal en een deel van de buit terug, goed voor een waarde van zo’n 500.000 euro.
Het parket van West-Vlaanderen vorderde de onderzoeksrechter voor diefstal en bendevorming. De raadkamer in Brugge bevestigde vandaag de aanhouding van de man. Het onderzoek wordt verdergezet onder leiding van de onderzoeksrechter.