De man (23) die vorige week woensdag twee gewapende overvallen pleegde in het centrum van Ardooie, kan vrijkomen met een enkelband. Dat heeft de raadkamer in Brugge vanmorgen beslist. Het parket kan wel nog in beroep gaan zodat de man dan voorlopig aangehouden blijft.
De man overviel vorige week woensdag twee winkels in Ardooie. Hij sloeg daarbij één van de uitbaters met de kolf van een nepwapen. De vrouw raakte daarbij gewond.
De overvaller nam ook geld mee en sloeg op de vlucht. De politie startte een klopjacht.
Pas rond 16u in de namiddag kon de man worden opgepakt in zijn ouderlijke woning.
Vrij met enkelband?
De dader werd eind vorig week onder aanhoudingsmandaat geplaatst voor de onderzoeksrechter. Vanmorgen moest de man voor de raadkamer in Brugge verschijnen. Die liet hem vrij met een enkelband maar het parket kan wel nog in beroep gaan. In dat geval blijft de man aangehouden en moet hij later voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Gent verschijnen.
De man zal zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden voor de feiten.