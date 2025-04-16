De man overviel vorige week woensdag twee winkels in Ardooie. Hij sloeg daarbij één van de uitbaters met de kolf van een nepwapen. De vrouw raakte daarbij gewond.

De overvaller nam ook geld mee en sloeg op de vlucht. De politie startte een klopjacht.

Pas rond 16u in de namiddag kon de man worden opgepakt in zijn ouderlijke woning.