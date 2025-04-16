17°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge Ardooie

Dader gewa­pen­de over­val­len kan voor­lo­pig vrij komen met enkelband

Gewapende overval

De man (23) die vorige week woensdag twee gewapende overvallen pleegde in het centrum van Ardooie, kan vrijkomen met een enkelband. Dat heeft de raadkamer in Brugge vanmorgen beslist. Het parket kan wel nog in beroep gaan zodat de man dan voorlopig aangehouden blijft.

De man overviel vorige week woensdag twee winkels in Ardooie. Hij sloeg daarbij één van de uitbaters met de kolf van een nepwapen. De vrouw raakte daarbij gewond.

De overvaller nam ook geld mee en sloeg op de vlucht. De politie startte een klopjacht. 

Pas rond 16u in de namiddag kon de man worden opgepakt in zijn ouderlijke woning.

Gewapende overval
Nieuws

UPDATE: Dader gewapende overvallen in Ardooie is gevat

Vrij met enkelband?

De dader werd eind vorig week onder aanhoudingsmandaat geplaatst voor de onderzoeksrechter. Vanmorgen moest de man voor de raadkamer in Brugge verschijnen. Die liet hem vrij met een enkelband maar het parket kan wel nog in beroep gaan. In dat geval blijft de man aangehouden en moet hij later voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Gent verschijnen. 

De man zal zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden voor de feiten.

Redactie
Overval

Meest gelezen

Drone trompet 02
Nieuws

Drie jaar hinder en omrijden is voorbij: vandaag is trompetaansluiting volledig afgewerkt
Gewapende overval
Nieuws
Update

UPDATE: Dader gewapende overvallen in Ardooie is gevat
Clarebout 01
Nieuws
Update

Staking bij Clarebout Potatoes: werknemers willen deeltje van riant overnamebedrag

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Gewapende overval
Update

UPDATE: Dader gewapende overvallen in Ardooie is gevat
Tabakswinkel

Daders mislukte overval in Menen blijven in de cel
Tabakswinkel

Politie kan vier daders klissen bij mislukte overval op tabakswinkel
Tankstation

Twee mannen aangehouden na overval in tankstation in Avelgem
221 BB LINKS overvalbellegem

Bende van vier pleegt gewapende overval in Bellegem
Ramkraakfoto

IN BEELD: overvallers kloppen vitrine kapot en stelen motoren
Aanmelden