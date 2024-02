Al een kleine 50 senioren hebben zich kandidaat gesteld om hun leeftijdsgenoten in Koksijde de komende weken te bevragen. Bedoeling is dat 420 senioren de enquête invullen.

Het soort onderzoek loopt overal in Vlaanderen, maar Koksijde zal, statistisch gezien, een stuk interessanter zijn. "We zijn de meest vergrijsde gemeente van België. 54 procent van onze bevolking is zestigplusser", zegt seniorenconsulent Katleen Calcoen. In vijftien jaar tijd is het aantal zestigplussers met twaalf procent gestegen.