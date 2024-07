Léonie Coussée, Coussée Bouw & Project: “ 't Groen Hart is één van de belangrijkste stadsontwikkelingsprojecten in Roeselare. We zijn fier dat we nu voor de eerste keer gedetailleerde toekomstbeelden van de voormalige AZ Delta-site kunnen presenteren en tegelijk de eerste units op de markt kunnen brengen. We kiezen met dit project voor een gezonde en duurzame mix van nieuwbouw en herontwikkeling. De 60 appartementen variëren van eenkamer-en gezinsappartementen tot luxueuze flats. Zo is er een aanbod op maat van ieders behoefte en budget.”