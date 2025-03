Zijn fiets werd teruggevonden in de Boogschutterstraat, dicht bij het rondpunt naar de Frère-Orbanstraat in Oostende. Pollentier is 1m85 groot en normaal gebouwd. Hij heeft grijs haar, is kalend en draagt een bril.

Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een donkere broek, donkere schoenen, een rode jas en waarschijnlijk een hemd.

Heeft u Peter Pollentier gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu. U kan ook getuigen via het gratis nummer 0800/30 300.