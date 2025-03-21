Willy Wouters (70) vertrok gisterenmiddag bij hem thuis in de Dopheidelaan in Zedelgem. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Willy is 1m72 groot en normaal gebouwd. Hij heeft kort, wit haar. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een donkere donsjas, een blauwe jeans en grijze schoenen met beige-grijze veters.

Aan Willy wordt gevraagd om contact op te nemen met zijn naasten om hen gerust te stellen.

Heeft u Willy Wouters gezien of weet u waar hij is? Neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu.

U kan ook getuigen via het gratis nummer 0800/30 300.

