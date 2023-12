Aan Sienna en Karla vraagt de politie om contact op nemen met hun naasten om hen gerust te stellen.

Hebt u Sienna DIET en Karla TAVARES MARTINS gezien of weet u waar zij verblijven? Neem dan contact op met de onderzoekers op het gratis nummer 0800 30 300 of via Child Focus op het nummer 116 000. U kan ook getuigen via opsporingen@police.belgium.eu