Voor Lieven Vanbelleghem van Langemark-Poelkapelle is het niet de eerste keer. Hij was na de verkiezingen in 2018 al burgemeester, tot hij met cd&v plots naar de oppositie moest, nadat N-VA met Dominique Cool de macht overnam. Nu zijn de rollen dus omgedraaid en is het weer aan Vanbelleghem.

"Het voelt heel goed. We hebben een heel ongemakkelijke periode gehad en we zijn gelukkig dat we opnieuw als burgmeester mogen aantreden", klinkt het.