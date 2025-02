Er volgt nog een promotiecampagne waaraan ook de Brugse belofte Lennert Devisch (KDM Pack Cycling Team) meewerkt. "Het is de max om de grootste wielerwedstrijd van het jaar in Brugge te kunnen zien. Ik heb nog veel herinneringen aan vroeger, toen het lang in Brugge was", zegt hij.

Net zoals in 2023 komt er een Ronde voor Kinderen en is er Brugge Classic waarbij je onder begeleiding een stukje van het parcours kan fietsen. De leerlingen van de Kunsthumanoria bereiden een project voor en er komt een expo over de Ronde in Brugge.



Op 5 april kunnen wielertoeristen het hele parcours al eens fietsen. De avond ervoor is er dit jaar geen optreden, omdat de kosten te hoog oplopen.