Dedecker ging onlangs voor een routinecontrole naar de dokter. Daar bleek dat hij dringend een medische ingreep nodig had aan zijn hart. Die operatie gisteren is goed gelukt, klinkt het.

De burgemeester van Middelkerke moet nu nog even in het ziekenhuis blijven en kan daarna thuis herstellen. "De verwachting is dat hij spoedig herstelt en ook volledig herstelt. Het zal wel wat tijd vergen voor hij zijn taken opnieuw kan opnemen."