LETTERLIJK: 'Burgemeester Jean-Marie Dedecker voor langere tijd afwezig': Mededeling Gemeente Middelkerke:

Na het verschijnen van verschillende berichten in de media kan het gemeentebestuur langs deze weg bevestigen dat burgemeester Jean-Marie Dedecker omwille van een medische ingreep voor langere tijd afwezig zal zijn. Zijn taken als aangewezen-burgemeester worden tijdens zijn afwezigheid waargenomen door schepen Henk Dierendonck.

Schepen Dierendonck neemt taken waar

Burgemeester Dedecker neemt met onmiddellijke ingang voor onbepaalde tijd geen taken op. Zijn agenda is vrijgemaakt. Ook zijn parlementaire taken staan on hold.

Schepen Henk Dierendonck neemt tijdens zijn afwezigheid de taken van aangewezen-burgemeester Dedecker waar.

Prognose is volledig herstel

De burgemeester stelt het goed, maar verblijft momenteel al in het ziekenhuis. De ingreep vindt eerstdaags plaats. Zijn artsen verwachten een volledig herstel, maar schrijven hem een langere periode van rust voor.

In naam van alle medewerkers van het gemeentebestuur, wensen we de burgemeester een spoedig herstel toe.