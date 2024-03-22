Openbaar Onderzoek Ventilus afgelopen: 1039 bewaarschriften
Gisteren is het openbaar onderzoek over Ventilus afgelopen. Bij het departement Omgeving liepen 1.039 digitale bezwaarschriften binnen tegen het hoogspanningsproject van Elia.
Je kon ook schriftelijk bezwaar indienen bij de betrokken gemeenten. Zij moeten de bezwaarschriften ten laatste op 18 december overmaken aan het Departement Omgeving.
Eind februrai moet bevoegd minister Brouns de knoop doorhakken. Voor één van de vijf aanvragen is er tijd tot eind maart. Ventilus moet energie die op zee wordt opgewekt van Zeebrugge tot in Avelgem brengen, over een afstand van 82 kilometer.
Tegen het project kwam heel veel protest, vooral omdat er slechts 10 kilometer ondergronds gaat.
De redactie