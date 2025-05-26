5°C
Oos­tend­se lucht­ha­ven peilt bij bezoe­kers: Rei­zi­gers blij­ken erg tevreden

Passagiers die via Ostend-Bruges Airport reizen, zijn bijzonder tevreden over hun ervaring. Dat moet toch blijken uit een tevredenheidsonderzoek dat de luchthaven dit najaar uitvoerde bij lijnvluchtreizigers. Vooral de nabijheid, korte wandelafstanden en de persoonlijke service worden sterk gewaardeerd, zeggen ze bij de luchthaven.

Uit het onderzoek blijkt dat Ostend-Bruges Airport sterk regionaal verankerd is. Zo komt 87 procent van de bevraagde reizigers uit West-Vlaanderen en nog eens 9,5 procent uit Oost-Vlaanderen. Voor bijna 9 op de 10 passagiers is die nabijheid de belangrijkste reden om voor de luchthaven van Oostende te kiezen.

Reizigers waarderen ook de vlotte check-in en de korte afstanden op de luchthaven. “Reizigers vertrekken hier zonder stress. Meer dan twee uur voor vertrek aanwezig zijn, hoeft bij ons niet,” zegt CEO Nathan De Valck.

Algemene tevredenheid en trouwe reizigers

De algemene tevredenheid ligt hoog: 84 procent van de passagiers beoordeelt hun ervaring als goed tot zeer goed. Vooral het personeel krijgt lof: 95 procent van de ondervraagden geeft de dienstverlening een score van minstens 8 op 10. “Die persoonlijke en klantgerichte aanpak is een echte troef van een regionale luchthaven,” aldus De Valck.

De tevredenheid vertaalt zich ook in trouwe reizigers. Bijna 65 procent vliegt meerdere keren per jaar via Ostend-Bruges Airport, vooral voor vakanties. De luchthaven wil de resultaten gebruiken om haar dienstverlening verder te verbeteren richting het volgende zomerseizoen.

