Uit het onderzoek blijkt dat Ostend-Bruges Airport sterk regionaal verankerd is. Zo komt 87 procent van de bevraagde reizigers uit West-Vlaanderen en nog eens 9,5 procent uit Oost-Vlaanderen. Voor bijna 9 op de 10 passagiers is die nabijheid de belangrijkste reden om voor de luchthaven van Oostende te kiezen.

Reizigers waarderen ook de vlotte check-in en de korte afstanden op de luchthaven. “Reizigers vertrekken hier zonder stress. Meer dan twee uur voor vertrek aanwezig zijn, hoeft bij ons niet,” zegt CEO Nathan De Valck.

