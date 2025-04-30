Vlaams minister Annick De Ridder (N-VA) waarschuwt dat de uitbetaling niet kan. De oude subsidieovereenkomst uit 2013 bepaalt een maximum, en nieuwe overeenkomsten zijn nooit goedgekeurd, zegt ze.

Groen-parlementslid Bogdan Vanden Berghe noemt het dossier een “puinhoop” en vraagt een grondige doorlichting van de regionale luchthavens.

"Zonder duidelijke afspraken kan de openstaande factuur alleen maar oplopen." De situatie bij Deurne toont bovendien dat financiële problemen bij regionale luchthavens reëel zijn, al is Oostende financieel minder kwetsbaar, klinkt het.