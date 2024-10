"Onze verantwoordelijkheid tegenover iedereen die aan het festival meewerkt en het belang dat we hechten aan de integriteit van ons festival, overtuigden ons om deze beslissing te nemen. We kunnen de signalen rond de persoon van Bjorn Van Poucke niet negeren", zegt Pieter Hens, manager marketing en events bij Toerisme Oostende. "Wij zijn vastbesloten om streetart en het festival in Oostende te laten voortleven en zullen ons nu bezinnen over de beste manier waarop dit kan gebeuren."