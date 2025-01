In Flanders Fields kreeg dagboekverhalen en tekeningen van beide families. Een tweede expositie, deze zomer, draait rond een groot werk van de West-Vlaamse kunstenaars Paul Reniere en Martine Depla. En in het najaar is er een tentoonstelling rond de anderhalf miljoen Belgen die in 1914 vluchtten voor het oorlogsgeweld. Daarbij hoort ook een theatervoorstelling met onder meer Mokhallad Rasem uit Irak. Hij weet wat het is om ontheemd te zijn.

Het In Flanders Filelds Museum wordt in 2028 volledig vernieuwd. Het zal dan 8 maanden gesloten zijn. De vorige complete 'makeover' dateert van 2012.

De expo 'Oorlogsgetuigen: Pieper & Yperman' loopt tot 1 juni.