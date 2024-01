“Zo komt er na Mont-Ormel in Frankrijk en Breda in Nederland, ook in Vlaanderen een permanente plaats die de rol van Generaal Maczek en de 1ste Poolse Pantserdivisie in de bevrijding van Europa en Vlaanderen vertelt.

Onze stad heeft als erkend onroerenderfgoedgemeente een hart voor erfgoed en zo werden de voorbije maanden restauratie- en optimalisatiewerken aan de bunker uitgevoerd.

Nu komen we in een nieuwe fase: de inrichting. De procedure voor het aanstellen van een ontwerpbureau is lopende, tegen eind maart kennen we de uitvoerder. Tegen dan zijn ook de werken aan de tuin gestart om de toegang te optimaliseren.

Na de officiële opening begin september zal de bunker structureel opengesteld worden voor het publiek”, zegt de Stad Roeselare.