Concreet zullen de boeren in en rond de haven filterblokkades opzetten. Pechstroken zouden ten allen tijde vrij worden gehouden. "We gaan ook de gewone mensen niet gijzelen", stellen de landbouwers. "We dachten eerst dat er zich 350 tractoren zouden aansluiten, maar het aantal loopt nu op tot bijna 500."

De politie heeft voorlopig nog geen aanwijzingen dat ook de haven van Zeebrugge opnieuw geblokkeerd zou worden, net zoals tien dagen geleden.