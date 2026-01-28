Oostende zal op de vervoersregioraad tegen de geplande besparingen bij de Lijn stemmen. De Vervoersregioraad komt morgen samen over de nieuwe besparingen op de dienstverlening van De Lijn.
Zo treffen de besparingen onder meer ook de buslijn die stopt aan het ziekenhuis AZ Oostende. "Ik ga ervan uit dat er heel wat mensen verontwaardigd zullen zijn," zegt voorzitter Judith Ooms. "Wij zijn zelf ook verontwaardigd."
"Wij hadden eigenlijk van De Lijn iets helemaal anders verwacht. Wij hebben een crematorium in Oostende dat eigenlijk niet bereikbaar is met openbaar vervoer op dit moment. Wij hebben De Lijn nodig om dat te gaan realiseren. En in plaats van ondersteuning voor punten die nog niet bereikbaar zijn, gaan ze eigenlijk extra middelen wegtrekken. Als Stad Oostende gaan wij ervoor zorgen dat het crematorium bijvoorbeeld wel bereikbaar wordt, maar het is te zot voor woorden dat we dat moeten doen als Stad los van De Lijn."
Vooruit en CD&V willen besparing De Lijn herbekijken, N-VA niet
Vooruit en CD&V willen de geplande besparing op vervoersmaatschappij De Lijn herbekijken. Ze vragen minister van Mobiliteit Annick De Ridder (N-VA) om de oefening te herdoen. "Als alle vervoerregioraden hier tegen stemmen, moet de minister terug naar de tekentafel," zegt Els Robeyns van Vooruit.
Dat vindt ook An Christiaens van CD&V. "De manier waarop de besparing nu wordt opgelegd, te nemen of te laten, kan absoluut niet", zei ze.
"De bezuinigingen gebeuren op lijnen waar slechts enkele mensen op zitten", reageerde Annick De Ridder. Het maximum ligt op een gemiddelde bezetting van acht personen. "Kunnen wij dat in budgettair moeilijke tijden blijven verantwoorden? Neen. Die lijnen zijn geen toepassing van de basisbereikbaarheid. "Binnen de vervoerregioraden kunnen de lokale besturen wel nog bijsturingen voorstellen."
