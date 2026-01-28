Zo treffen de besparingen onder meer ook de buslijn die stopt aan het ziekenhuis AZ Oostende. "Ik ga ervan uit dat er heel wat mensen verontwaardigd zullen zijn," zegt voorzitter Judith Ooms. "Wij zijn zelf ook verontwaardigd."

"Wij hadden eigenlijk van De Lijn iets helemaal anders verwacht. Wij hebben een crematorium in Oostende dat eigenlijk niet bereikbaar is met openbaar vervoer op dit moment. Wij hebben De Lijn nodig om dat te gaan realiseren. En in plaats van ondersteuning voor punten die nog niet bereikbaar zijn, gaan ze eigenlijk extra middelen wegtrekken. Als Stad Oostende gaan wij ervoor zorgen dat het crematorium bijvoorbeeld wel bereikbaar wordt, maar het is te zot voor woorden dat we dat moeten doen als Stad los van De Lijn."