Flexvervoer

Daarnaast wil de Vervoerregio uitdrukkelijk het belang, de absolute noodzaak en het enorme succes van het flexvervoer in de regio benadrukken. Met meer dan 20.000 gebruikers op maandbasis – een aantal dat bovendien nog steeds stijgt – toont dit de draagkracht van het systeem aan. Ten slotte wijst de Vervoerregioraad minister De Ridder en de directie van De Lijn op een blijvend gebrek aan openheid.

