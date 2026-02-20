Vervoersregio Westhoek verzet zich gedeeltelijk tegen de besparingen bij De Lijn
De Vervoerregioraad Westhoek verzet zich gedeeltelijk tegen de voorgestelde aanpassingen van De Lijn. Hoewel de regio geconfronteerd wordt met een verplichte besparing van ruim 1 miljoen euro, geeft de raad een ongunstig advies voor de inkrimping van de buslijnen 55, 56 en 71.
Die drie lijnen halen volgens de raad wél de vooropgestelde drempelwaarden van De Lijn zelf. Sterker nog, op weekdagen of schooldagen halen deze lijnen zelfs de gemiddelde maximale bezetting. Daarnaast waarschuwt de Vervoerregioraad dat de besparingen in de Westhoek disproportioneel hard aankomen en bekritiseert ze het gebrek aan transparantie bij de vervoersmaatschappij.
De raad geeft formeel een ongunstig advies tegen de ingrepen op:
• Lijn 55 (Diksmuide – Koekelare – Torhout) op weekdagen
• Lijn 56 (De Panne – Veurne) op schooldagen
• Lijn 71 (Ieper – Heuvelland – Poperinge) op schooldagen
Wel akkoord over een paar lijnen
De partners in de Vervoerregioraad beseffen dat publieke middelen als een goede huisvader beheerd moeten worden. De raad (met uitzondering van de stad Diksmuide en de gemeente Heuvelland die tegenstemmen) adviseert daarom gunstig over het merendeel van de voorgestelde maatregelen. Zo stemt de regio bijvoorbeeld in met de uitfasering van lijn 62 (Poperinge - Hazebroek) vanwege het beperkte gebruik en het ontbreken van financiële participatie vanuit Frankrijk.
Flexvervoer
Daarnaast wil de Vervoerregio uitdrukkelijk het belang, de absolute noodzaak en het enorme succes van het flexvervoer in de regio benadrukken. Met meer dan 20.000 gebruikers op maandbasis – een aantal dat bovendien nog steeds stijgt – toont dit de draagkracht van het systeem aan. Ten slotte wijst de Vervoerregioraad minister De Ridder en de directie van De Lijn op een blijvend gebrek aan openheid.
Gebrek aan openheid
Koen Meersseman, voorzitter Vervoersregioraad Westhoek: “Ondanks eerdere beloftes liet De Lijn het afgelopen jaar na om actuele gebruikscijfers op kwartaal-, lijn- en jaarbasis en financiële inzichten per maatregel te delen met de regionale partners. Hierdoor wordt de regio vandaag gedwongen in te stemmen met een interne afweging van De Lijn, wat een helder inhoudelijk debat of het voorstellen van alternatieve maatregelen quasi onmogelijk maakt.”