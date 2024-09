“Dat alcohol voor heel wat gezondheidsproblemen kan zorgen, is geen geheim. Daarom bieden we vanaf september geen alcohol meer aan in onze bistro’s en shop”, verduidelijkt Christophe Callewaert, verantwoordelijke van de bistro’s.

“Vanaf 1 april 2025 is alcohol sowieso verboden in alle ziekenhuizen. Wij voeren dit verbod nu al in en zorgen voor lekkere alternatieven: heerlijke sapjes, smakelijke alcoholvrije biertjes en verfrissende limonades.”