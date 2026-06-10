Patiënten met stembandverlamming hebben vaak een hese stem en kunnen daardoor soms moeilijk communiceren. Om die patiënten te helpen ontwikkelde de Taiwanese neus-keel-oorarts en onderzoeker Dr. Guan-Min Ho een stembandimplantaat uit titanium met een opblaasbaar siliconegedeelte. Dat maakt het mogelijk om de verlamde stemband nauwkeurig in positie te brengen. Op die manier kan de stemband beter sluiten, waardoor de stemkwaliteit verbetert.

Opblaasbaar siliconegedeelte

"Het unieke kenmerk van het implantaat is het opblaasbare siliconegedeelte. Dit kan je ook na de ingreep nog aanpassen. Zo kunnen we de stemkwaliteit verder optimaliseren, zonder nieuwe operatie", zegt neus-keel-oorarts dr. Lieve Delsupehe. "De ingreep gebeurt meestal onder lokale verdoving en sedatie. Op die manier is het mogelijk om tijdens de operatie de stemkwaliteit optimaal bij te stellen op basis van de stem van de patiënt."

Naast de stemkwaliteit verbeteren, vermindert het implantaat ook het risico op verslikken. "Dat maakt de ingreep bijzonder waardevol voor patiënten met bepaalde aandoeningen waar behoud van levenskwaliteit centraal staat", zegt dr. Delsupehe.