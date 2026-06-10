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Roeselare

AZ Del­ta kan stem­kwa­li­teit ver­be­te­ren bij pati­ën­ten dank­zij nieuw stembandimplantaat

FOTO Stembandenweb

Het ziekenhuis AZ Delta in Roeselare heeft voor het eerst twee patiënten behandeld met een aanpasbaar stembandimplantaat. Dankzij dat implantaat is het mogelijk om het stemgeluid van de patiënt na een operatie nog aan te passen. Daarmee kan de stemkwaliteit worden verbeterd.

Patiënten met stembandverlamming hebben vaak een hese stem en kunnen daardoor soms moeilijk communiceren. Om die patiënten te helpen ontwikkelde de Taiwanese neus-keel-oorarts en onderzoeker Dr. Guan-Min Ho een stembandimplantaat uit titanium met een opblaasbaar siliconegedeelte. Dat maakt het mogelijk om de verlamde stemband nauwkeurig in positie te brengen. Op die manier kan de stemband beter sluiten, waardoor de stemkwaliteit verbetert. 

Opblaasbaar siliconegedeelte

"Het unieke kenmerk van het implantaat is het opblaasbare siliconegedeelte. Dit kan je ook na de ingreep nog aanpassen. Zo kunnen we de stemkwaliteit verder optimaliseren, zonder nieuwe operatie", zegt neus-keel-oorarts dr. Lieve Delsupehe. "De ingreep gebeurt meestal onder lokale verdoving en sedatie. Op die manier is het mogelijk om tijdens de operatie de stemkwaliteit optimaal bij te stellen op basis van de stem van de patiënt."

Naast de stemkwaliteit verbeteren, vermindert het implantaat ook het risico op verslikken. "Dat maakt de ingreep bijzonder waardevol voor patiënten met bepaalde aandoeningen waar behoud van levenskwaliteit centraal staat", zegt dr. Delsupehe.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
AZ Delta

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