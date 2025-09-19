12°C
Wor­den AZ Del­ta Menen en Ser­ruys Oos­ten­de dag­zie­ken­hui­zen? Experts heb­ben rap­port klaar

Ziekenhuis

Niet elk ziekenhuis in onze provincie kan in de toekomst alle specialisaties, een spoeddienst of een materniteit behouden. Dat staat in een rapport van een expertencommissie, op vraag van de ministers van volksgezondheid in ons land.

Nieuwe normen voor het aantal ziekenhuisbedden om specialisaties te behouden liggen nog niet vast. Maar je zal in de toekomst dus wellicht verder moeten rijden voor bepaalde zorg. 

De campus van AZ Delta in Menen en de ziekenhuiscampus Serruys van AZ Oostende lijken in het onderzoeksrapport al voorbestemd tot een omvorming tot dagziekenhuis. Maar eigenlijk is op vandaag vier op tien te klein om te blijven werken in de huidige vorm.

Redactie
AZ Delta AZ Oostende

