Met een screening wil het AZ Delta het belang aantonen van vroegtijdige opsporing van astma en andere mogelijke longaandoeningen. Astma komt vaker voor dan je denkt. Dr. Stephanie Dobbelaere, pneumoloog AZ Delta: “In België wordt geschat dat ongeveer 700.000 mensen aan astma lijden. Dat is 6 tot 10 % van de bevolking. De symptomen van astma zijn niet altijd zo duidelijk. Het gaat om een kortademigheid die zich ook niet altijd presenteert, waardoor het voor de mensen vaak niet altijd duidelijk is dat het om astma gaat. Een van de belangrijkste oorzaken is - expositie aan verschillende zaken zoals roken, fijnstof, bepaalde gassen en dampen professioneel - zijn een van de meest voorkomende oorzaken die astma-opstoten kunnen induceren.”